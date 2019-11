ArcelorMittal, Boccia: pronti a commissari e prestito ponte 

Se ArcelorMittal non rivede la decisione di lasciare Taranto, per l'ex Ilva scatterà "l'amministrazione straordinaria, con un prestito ponte" da parte dello Stato in modo da riportare l'azienda sul mercato entro un paio d'anni. Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha spiegato "il piano B" del governo. Intanto nella serata di lunedì i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil saranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella.