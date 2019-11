AncelorMittal, innamissibili gli emendamenti al dl Fisco per reintrodurre lo scudo penale

La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da Italia Viva e FI per reintrodurre lo scudo penale per l' ex Ilva . In base a quanto si apprende la motivazione sarebbe l'estraneità di materia. Luigi Di Maio aveva spiegato la contrarietà del M5s sottolineando che non avrebbe senso "introdurre uno strumento che, secondo la stessa multinazionale, non impedirebbe di avere 5mila persone in mezzo alla strada".

Sia l'emendamento di Forza Italia sia quello di Italia Viva chiedevano la reintroduzione dell'esonero "da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva".

Secondo DI Maio, "non si arriverà al voto sullo scudo perché il tema degli alibi poteva valere due mesi fa ma adesso, in pieno contenzioso, non ha senso. L'interlocutore dello Stato è ancora ArcelorMittal. Abbiamo firmato un contratto e chiediamo di rispettarlo. L'azienda ha compiuto l'atto unilaterale di andarsene e non possiamo permetterlo".

"E' prematuro - ha aggiunto - parlare di alternative perché se lo facciamo stiamo già dicendo ad Arcelor 'non ti preoccupare perché i disastri li ripariamo noi', invece va responsabilizzato il soggetto che ha firmato il contratto, va fatta moral suasion e pressione per farla restare qui. Non lo abbiamo consentito a Whirpool di andarsene, non possiamo concederlo a Mittal".

L'eventuale "nazionalizzazione non potrebbero vedere il 100% dello Stato perché a norme Ue vigenti non è possibile. Tuttavia il nostro obbietivo anche in sede giurisdizionale è fare in modo che Arcelor non vada via", ha concluso.