Anziano ucciso in casa con una motosega a Milano, un conoscente il principale sospettato

E' un 35enne romeno, conoscente della vittima, il principale sospettato per l'efferato omicidio di Pierantonio Secondi, il pensionato 82enne ucciso lunedì nel suo appartamento a Milano, in zona Porta Romana. L'uomo, denunciato nei mesi scorsi dall'anziano per stalking, per sfondare la porta d'ingresso avrebbe usato una motosega, con cui si è poi accanito sul corpo del pensionato dopo averlo accoltellato.