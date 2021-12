Anziano ucciso in casa a Milano a coltellate, usata anche una motosega

Ansa

Un uomo di 82 anni è stato ucciso a coltellate nel suo appartamento di via Giulio Romano a Milano. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'omicida è riuscito a entrare in casa bucando la porta d'ingresso con una motosega, che poi avrebbe usato anche per colpire l'anziano. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa allarmati dal rumore.