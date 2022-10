Anziani maltrattati in casa di riposo, 5 arresti nel Pavese

Attività professionali sospese

- I provvedimenti restrittivi sono stati affiancati anche da una specifica misura interdittiva, a carico di tutti gli indagati, che riguarda la "sospensione temporanea dell'esercizio di attività professionali relative ai servizi assistenziali alla persona".

Ingiurie, urla, mortificazioni

- Le indagini sia tradizionali sia tecnico-captative, avvenute nel periodo a cavallo dei mesi estivi dell'anno corrente, hanno evidenziato sistematici e quotidiani maltrattamenti nei confronti degli anziani - tra l'altro alcuni non propriamente autosufficienti come sarebbe invero richiesto per quel tipo di struttura residenziale - consistenti in ripetute ingiurie, urla, mortificazioni, tali da ingenerare un clima di costante subordinazione e umiliazione.

Non venivano né curati né nutriti adeguatamente

- Dalle indagini è emerso anche un totale disinteresse per l'alimentazione, la sicurezza alimentare, l'igiene, la vigilanza e le necessità mediche degli stessi alloggiati. Gli anziani che si trovavano ancora ospiti della struttura sono stati affidati alle rispettive famiglie.