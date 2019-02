Botte, maltrattamenti, poco cibo e anche violenze sessuali. Tutto ciò accadeva in una struttura per anziani a San Benedetto Val Di Sambro, nell’appennino bolognese e i carabinieri di Vergato (Bologna) hanno eseguito misure cautelari nei confronti del titolare.



“Pomeriggio Cinque” ha raggiunto la moglie che secondo gli inquirenti era informata dei terribili fatti che avvenivano nella casa di cura. La donna ha provato a giustificarsi: “Non so nulla, quelle cose sono successe quando io non c’ero”.



Uno degli ex ospiti della struttura, però commenta il terribile periodo trascorso all'interno di quelle mura: “Era un inferno, una volta mi diedero un colpo sulla pancia per farmi stare fermo e mi ruppero due costole”. Grazie all’installazione di telecamere nascoste,le autorità hanno ripreso le sevizie ed anche gli abusi sessuali commessi dal titolare nei confronti di un’anziana impossibilitata a muoversi sono documentati in almeno due occasioni.