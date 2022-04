Angela Tiraboschi, la "nonna d'Italia" compie 112 anni: il suo segreto? Pasti leggeri e un bicchiere di vino

"Tanti, tanti carissimi auguri! Angela Tiraboschi oggi compie 112 anni.

Nata nel 1910 a Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, è la ' nonna d'Italia '". Con questo messaggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , ha fatto gli auguri di buon compleanno ad Angela Tiraboschi , la donna più longeva del Paese. "Il suo segreto, come lei stessa racconta, sono ' pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino. Niente fumo e stress. E, soprattutto, considerare ogni giorno della vita come un dono'. Anche a nome di tutti i lombardi, Auguri nonna Angela!", ha proseguito il presidente.