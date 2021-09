Giappone, 86.500 centenari nel Paese: mai così tanti

ipa

In continuo aggiornamento il record del numero dei centenari in Giappone, mai così tanti negli ultimi 50 anni, a quota 86.500, e con una netta prevalenza di donne. I dati resi noti dal ministero della Salute, in occasione della festività che celebra il Rispetto per la Terza Età, mostrano un rialzo costante dall'inizio delle statistiche, a partire dal 1963, quando le persone con più di 100 anni di età erano appena 153.