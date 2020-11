Iran, è morto a 138 anni l'uomo più anziano del Paese (e del mondo)

Secondo la sua carta d'identità, era nato il 28 febbraio 1882, ben prima della persona ufficialmente riconosciuta come la più longeva a livello mondiale, la giapponese Kane Tanaka, che ha 117 anni.

Soufi non era classificato nella lista delle persone più anziane al mondo, dove al primo posto ufficialmente si trova la giapponese. L'agenzia Irna pubblica una copia del suo "chenasnameh" (equivalente al registro di famiglia) e della sua carta d'identità, entrambi riportanti la data di nascita risalente al XIX secolo, che renderebbe l'uomo un contemporaneo del presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, che morì nel 1945, tre anni prima che venisse istituito il "chenasnameh" del defunto vecchio. I curdi sono noti in Iran per avere diversi centenari.