Alessia Pifferi, la madre: "Nostro sbaglio non esserci resi conto delle bugie che diceva"

Maria Assandri, la mamma di Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi a Milano, descrive la figlia come una "bugiarda". Lo dichiara a "Pomeriggio Cinque" in una intervista telefonica nella quale ammette che il suo sbaglio, e quello delle persone a lei vicine, "è stato quello di non essersi resi conto delle bugie" che raccontava Pifferi. La donna a Canale 5 spiega di aver provato in tutti i modi a sostenere la figlia anche nel periodo della gravidanza. "Mi aveva chiamato e mi aveva detto di essere incinta - rivela Assandri - ci sentivamo e una volta mi chiese anche dei soldi per un esame che non era coperto dalla mutua".

La donna poi parla del 20 luglio 2022, giorno in cui la bambina era ormai sola in casa da sei giorni. Spiega di aver sentito la figlia per messaggio e di aver chiesto della piccola Diana. "Mi diceva che era di ritorno a casa e che la bambina il giorno prima era stata male con i dentini", racconta la madre di Alessia Pifferi che ricorda di aver chiesto alla figlia di vedere la nipotina in video chiamata, ma che lei aveva rifiutato perché Diana dormiva. "Lei mi aveva detto che andava al mare con la bambina, quindi io ero tranquilla, ero contenta che avesse portato la figlia al mare con quel caldo. Io non volevo foto, non volevo niente. Volevo solo che la bambina stesse bene", conclude.