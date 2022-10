A Milano è allarme stipendi, i giovani in cerca di lavoro: "Ci offrono 4,50 € l'ora"

Nella ricca

Milano

paghe misere

Fuori dal coro

i giovani in cerca di lavoro ricevono proposte di, che vanno dalle tre euro a un massimo di cinque euro l'ora. A parlarne a "" è Nicolò Calcagno e Virginia Gigliotti che con il loro servizio, ci mostrano le proposte indecenti che i ragazzi, volenterosi di lavorare, si sentono fare. "All'inizio lavoravo in nero e la paga era di tre euro l'ora ma lavorare tutti i giorni per meno di 30 euro al giorno era inutile considerando che un affitto a Milano costa minimo 600 euro".

Orari folli, paghe da fame e scarse tutele

Rete 4

città meneghina

. A dare la loro testimonianza alle telecamere della trasmissione disono due giovani ragazzi, Giada e Carlo: "Con questi stipendi non riusciamo a sopravvivere, tanto meno a pagare le bollette". Stando a quanto riportato nel servizio, nellasu otto colloqui sei offerte di lavoro vengono pagate meno di cinque euro l'ora con una media di 11 ore al giorno, di cui almeno la metà sarebbero da considerarsi in nero.