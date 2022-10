Caro bollette, 17enne attaccato ai macchinari rischia di morire: spese insostenibili

La vita di

Riccardo

17enne in stato neurovegetativo irreversibile

caro bollette

Le Iene

Barbara

Guadagno mille euro con cui pago il mutuo e le spese di Riccardo

, dipende dai macchinari a cui è attaccato giorno e notte. Con il, però, le spese da sostenere per la famiglia del giovane sono troppo alte e per Riccardo potrebbe non esserci più niente da fare. Allettato da febbraio 2020, dopo un'operazione al cuore, a Riccardo i medici avevano dato solo 15 giorni di vita e, invece, dopo oltre due anni il 17enne è ancora attaccato alle macchine che lo tengono in vita ma che presto potrebbero spegnersi perchè troppo costose. "" lanciano l'appello per aiutarela madre di Riccardo a pagare le bollette che dichiara: "che vengono sostenute in minima parte da un sussidio".

Un equilibrio precario aggravato dall'aumento del costo energetico e del gas. "

In un anno siamo passati da poco più di 500 euro a circa 1.400 euro

interruzione dell'utenza

, ma mi hanno già avvertito che i prezzi triplicheranno", spiega Barbara con bollette alla mano e che già ha ricevuto la comunicazione dise non pagherà il prima possibile.

Per questo motivo

Matteo Viviani

Le Iene

pannelli solari

piattaforma di donazioni

, inviato de "", si è subito mobilitato per dare una speranza a Riccardo e aiutare sua madre. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di un'azienda di, Barbara ha ricevuto un pannello solare che potrà utilizzare per coprire in parte le spese energetiche. Inoltre l'inviato del programma di Italia 1 ha segnalato unaattraverso la quale chiunque vorrà aiutare il 17enne potrà contribuire alle sue spese con una donazione anche a un costo piccolissimo.