Caro bollette, boom di rateizzazioni: "Solo così riusciamo a pagare"

Costi delle bollette alle stelle? Per molti l'unica soluzione nell'immediato per non chiudere bottega sembra quella di pagarle a rate. "Se prima spendevamo duemila euro in un mese, adesso ne paghiamo seimila", denuncia un ristoratore che all'inviato di

"Zona Bianca"

formula della rateizzazione

spiega come l'indebitamento sia l'unica via percorribile. Agli sportelli delle compagnie energetiche è boom di richieste per lache consente di onorare l'importo dovuto in un arco temporale maggiore. E però non basta a far quadrare i conti. "Ho chiesto la rateizzazione della terza bolletta che non mi hanno dato perché oltre due non le fanno", prosegue il ristoratore.

Difficoltà emergono anche per le stesse compagnie energetiche che faticano a soddisfare la domanda crescente dei clienti per pagamenti dilazionati. "Abbiamo già raggiunto il numero massimo di rateizzazioni che avevamo concesso in tutto il 2021", spiega

Andrea Cavallini,

A2A Energia

amministratore delegato di. E sulle prospettive future aggiunge: "Nell'immediato non vedo segnali di miglioramento; ci vorranno anni per tornare alle quotazioni dei prezzi energetici che eravamo abituati a vedere e sempre più famiglie verranno coinvolte negli aumenti".