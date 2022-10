Salento, storica catena di hotel chiude a causa di una bolletta da 500mila euro: via 275 dipendenti

Solo nel mese di agosto - spiega Caputo - le bollette di energia elettrica per i quattro alberghi pugliesi tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, avevano raggiunto la soglia dei 500mila euro. "Nel ringraziare ulteriormente i nostri collaboratori, che saranno, ahimè, i primi ad essere penalizzati dalla situazione determinatasi, ci auguriamo che un ritorno alla normalità possa far ricreare le condizioni per una riapertura".

Sulla questione è intervenuto anche Giancarlo De Venuto, presidente della sezione di Lecce AssoHotel: "Invoco politiche incisive, non metodi palliativi per evitare che altre imprese alberghiere gettino la spugna. Bisogna reagire immediatamente, calmierare i prezzi in maniera sensibile, per evitare il rischio di avere i turisti ma non le imprese dove accoglierli".