Bollette troppo care, a Spilimbergo (Pordenone) chiude una delle tre aziende artigianali di mosaici

L'Italia vanta tre aziende artigianali dedicate alla produzione delle tessere da mosaico, ma dal prossimo gennaio dovrà fare a meno dell'attività di Marco Donà, costretto alla chiusura a causa dell'eccessivo rincaro delle bollette.

Le telecamere di "Stasera Italia" hanno seguito i processi lavorativi dell'azienda di Spilinbergo, in provincia di Pordenone, che ha visto il gas passare da 23 a 95 centesimi.

"Un prezzo superiore di ben cinque volte è insostenibile per noi - commenta Donà, che spera in un intervento dello Stato - Abbiamo interpellato l'unione artigiani di Pordenone, ma non abbiamo avuto alcuna risposta".