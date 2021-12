Caro bollette, senza interventi gas a +50% e luce a +17%

Facile.it

Se lo Stato non interviene per calmierare, al primo gennaio la bolletta del gas in Italia segnerà un rincaro del 50%, mentre quella dell'elettricità aumenterà almeno del 17% e forse del 25%. E' la previsione degli esperti di Nomisma e di Consumerismo, i quali sottolineano che nel 2022 una famiglia tipo potrebbe arrivare a spendere 1.200 euro in più per i consumi energetici.