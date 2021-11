Caro bollette, ora le aziende rischiano la chiusura

Gli aumenti minacciano la produttività di numerose aziende che rischiano la chiusura. "Fuori dal coro" ha intervistato alcuni artigiani delle vetrerie a Murano, centro abitato della Laguna Veneta famoso per la lunga tradizione della lavorazione del vetro, che sono costrette a lavorare in perdita o addirittura a chiudere per il costo della materia prima, come racconta l'artigiano del vetro Cristiano Ferro : "Siamo passati da una bolletta del gas di 42mila euro a una di 172mila euro".

L'artigiano del vetro Simone Cenedese ha 20 dipendenti nella sua azienda e si dice impotente: "Non so cosa fare, abbiamo fatto un piccolo aumento ai nostri clienti ma questo non basta". A rischio chiusura per il caro bollette 5.000 aziende italiane del settore manifatturiero, come il vetro e la ceramica, e le aziende metalmeccaniche tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Alto Lazio.