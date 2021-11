Terza dose, il sottosegretario Costa: "Nei prossimi giorni anche per i 50enni"

"Credo che già nei prossimi giorni la terza dose si estenderà ai cinquantenni". A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa . "Dobbiamo attendere con fiducia le indicazioni scientifiche - sottolinea -. Mi auguro che il tema non diventi di scontro politico. Dobbiamo affidarci ancora una volta alla scienza. E' ragionevole pensare che ci sarà un'estensione della platea per i quali sarà prevista la somministrazione".

Secondo Costa, sulla terza dose gli italiani hanno dimostrato un grande senso di responsabilità. "I numeri sono positivi - dice - e c'è una grande adesione. Le farmacie, con le loro 19mila presenze sul territorio, ci garantiscono capillarità. Siamo nelle condizioni ottimali per procedere". E poi sottolinea: "dobbiamo ricordare le parole del presidente Mattarella: non possiamo permettere che le posizioni di una minoranza, non suffragate da evidenze scientifiche, possano impedire o rallentare il ritorno alla normalità. C'è una maggioranza silenziosa in Italia che vuole tornare alla normalità e a crescere".

Il sottosegretario di Stato al ministero della Salute in quota dem parla poi della necessità di "aumentare ancora le prime dosi" perché "siamo oggi all'86% dei cittadini che l'hanno ricevuta". "Dobbiamo proseguire con l'opera di sensibilizzazione, raggiungendo quel 90% che ci permette di gestire meglio la pandemia - osserva -. Per quanto riguarda le terze dosi si tratta di un numero in continua evoluzione. Ad oggi c'è una grande adesione da parte degli italiani. C'è la consapevolezza che è utile".