Covid, Speranza: a Natale se ospedali reggono niente restrizioni

Ansa

"Se i reparti ospedalieri tengono non scatteranno misure e sarà un Natale come gli altri prima del Covid". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che "se invece i ricoveri salgono scatteranno le misure nei territori, in base al sistema dei colori. Non abbiamo mica sospeso la legge che prevede le fasce di rischio".