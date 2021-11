No Green pass, stretta del Viminale: stop ai cortei nei centri storici

Stretta del ministero dell'Interno per i cortei No Green pass: saranno permessi soltanto sit-in e fuori dai centri storici. "Le manifestazioni stanno paralizzando ogni sabato, da settimane, il centro storico di tante città, creando disagi a cittadini e commercianti, oltre a generare assembramenti tra non vaccinati", ha spiegato il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia annunciando maggiori "controlli" sul certificato verde.