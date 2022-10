Ztl a Milano, la rabbia di un artigiano: "È una follia, non ho soldi per acquistare un furgone nuovo"

Dal primo ottobre il comune di

Milano

500mila veicoli inquinanti

Area B

ztl

È una follia, ho troppe spese e non posso acquistare un nuovo furgone

Quarta Repubblica

Non ho soldi

ha chiuso la città a, compresi i diesel Euro 5. Si tratta dell', lapiù grande d'Europa, che coincide di fatto con l'intera città di Milano e nella quale non si può entrare neppure pagando. L'unico modo per essere in regola è acquistare un veicolo nuovo oppure uno elettrico. Una condizione che mette in difficoltà molti cittadini e lavoratori che con l'aumento delle spese non riescono, al momento, ad acquistare un'automobile idonea per entrare in città. ", ma se mi fermo anche solo una settimana sono rovinato", a parlare ai microfoni di "" è un artigiano che non trova una soluzione: ", tra la pandemia, la crisi lavorativa e gli aumenti del gas non ho la possiblità per porre rimendio a questa situazione".

Al momento sulle regole di entrara e uscita la confusione regna sovrana anche perché ci sono alcune

deroghe

Marco Accornero

. I lavoratori dell'edilizia, per esempio, possono chiedere al Comune un lasciapassare provvisorio così da avere 12 mesi di tempo per comprare un nuovo veicolo. "Ci stavamo rialzando dopo la crisi della pandemia e adesso abbiamo questo nuovo problema", dichiaradell'associazione degli artigiani italiani.

"In questo momento, mentre la gente fa fatica a pagare le bollette, chiudere tutta Milano pe quella gente che non ha i soldi per comprare una nuova auto è davvero cinico", così il direttore di "

Quattro Ruote

Il comune di Milano sta spostando la fonte di inquinamento dalla città all'hinterland

" che poi considera: "dove, invece, non c'è nessuna limitazione".