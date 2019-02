A Cesano Boscone, telecamere per controllare chi non raccoglie gli escrementi dei cani

Telecamere nelle vie della città come il Grande Fratello orwelliano, ma per una buona causa: pizzicare i padroni che non raccolgono gli escrementi dei loro cani . È l’iniziativa lanciata da Simone Negri , sindaco di Cesano Boscone , comune nel Milanese, che su Facebook ha avvisato: “Oggi questi signori devono sapere che anche se nelle vicinanze non c’è un vigile, in qualche angolo ci potrebbe essere una telecamera mobile nascosta che li sta scrutando".

Le immagini di sorveglianza hanno già portato a identificare la prima padrona negligente. Si tratta di una donna che, come racconta il sindaco, ogni mattina alla stessa ora porta a passeggio il cane senza raccogliere i suoi bisogni. La signora è stata sorpresa dai vigili che le hanno fatto una multa di 50 euro. “Stavolta il ricordino è quello che abbiamo lasciato noi a lei. E lo vogliamo lasciare a tanti in giro per Cesano” ha commentato Negri.



Le telecamere a disposizione del Comune per ora sono solo due, ma il sindaco promette di acquistarne altre per poter coprire le strade dell’intera città. L’idea è infatti piaciuta a molti cittadini di Cesano e non solo. Anche i paesi vicini vorrebbero imitare l’iniziativa promossa dal sindaco.