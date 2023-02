'Ndrangheta, killer evade dai domiciliari a Pero (Milano)

L'omicidio del boss Femia

Latitante per circa un anno era poi stato arrestato e condannato all'ergastolo in primo grado nel 1993, pena poi ridotta a 30 anni in Appello. Il boss Vincenzo Femia, 76enne calabrese della cosca di San Luca, residente a Roma dove veniva considerato un esponente di spicco della malavita, venne invece ucciso in auto con nove colpi sull'Ardeatina. Un omicidio che si ritenne maturato in uno scontro tra 'ndrine, con un conflitto per l'egemonia sul traffico di cocaina che per la prima volta si era spostato dalla Calabria a Roma. Era il 24 gennaio 2013. Nel 2021, per quel delitto, Sestito è stato condannato all'ergastolo nel processo di Appello ter, dopo due rinvii della Cassazione.