Lombardia, spunta una email della Regione sulla modifica dei dati per l'Rt | Fontana: ribaltano responsabilità

Il 19 gennaio il dg dell'assessorato al Welfare della Lombardia Marco Trivelli ha scritto al presidente dell'istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro per chiedere la revisione del Rt in base alle "modifiche definite a livello tecnico". A riportare la email è stato il Tg3. "Con la presente - si legge - a seguito dell'odierna interlocuzione, si richiede che venga eseguito un calcolo dell'indice Rt sintomi recependo le modifiche definite a livello tecnico relative al conteggio dei pazienti guariti e deceduti".

Fontana: stanno provando a ribaltare le responsabilità Nessuno riesce a capire "come si arrivi a questo valore dell'Rt. Di certo, noi abbiamo sempre fornito i dati - e lo dico anche al sindaco di Milano Giuseppe Sala - con trasparenza e rigore". Lo sostiene in un'intervista al Corriere della Sera il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. La responsabilità di ciò che è accaduto "è chiara. Noi abbiamo sollevato il caso e abbiamo riportato la regione in zona arancione. E il governo sta provando a ribaltare le responsabilità. Un'operazione che mi indigna. Forse è l'algoritmo che determina il colore delle zone a dimostrare limiti. Noi, come governatori, pensiamo che questo sia un argomento vivo e delicato che non possa essere affidato a un freddo algoritmo".

Sileri: è colpa della Regione "La Lombardia? Da ciò che abbiamo qui al Ministero, i dati vengono dalle Regioni: è la Regione che comunica i dati, il Ministero e l'Istituto superiore di sanità li analizza e in base ai parametri dà il colore. I dati arrivano a noi. Gli errori accadono, sono sempre possibili, l'importante è riconoscerli e correggerli, ma l'errore non è partito da qui". Lo afferma Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute. "Sono polemiche che non fanno bene, né a chi le fa né ai cittadini lombardi", ha concluso.

Assessore Terzi: falla nel sistema Iss "Noi abbiamo integrato, su richiesta dell'Iss, con degli ulteriori dati dopo che per settimane la Regione lamentava l'inefficacia del sistema che decide le zone Rosse, Arancioni e gialle. I tecnici di Regione, insieme a quelli dell'Iss, hanno certificato che c'è un baco, delle falle". Così l'assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, rispondendo a una domanda sul caos dei dati.