Errori e zona rossa in Lombardia, la rabbia di una negoziante: "Danno psicologico"

L'errore sui dati che ha fatto in modo che alla Lombardia fosse attribuita zona rossa ha pesato molto anche sull'economia dei piccoli commercianti. A "Mattino Cinque", una negoziante di Milano, Loredana, esprime il disappunto per una scelta che è andata a danneggiare un settore tra i più penalizzati dalla pandemia: "Sono un po' arrabbiata - spiega la titolare di un negozio nel quartiere Isola - già l'anno scorso avevo ridotto gli acquisti per il timore di quello che sarebbe successo, abbiamo avuto quattro mesi di chiusura in un anno e sono tanti in un anno".

Una settimana di zona rossa in più per Loredana è un errore che non andava fatto: "Si tratta di un danno anche psicologico - dice - oltre che un danno economico perché ci troviamo in periodo di saldi e vendere in questo momento avrebbe permesso almeno di ripagare la merce acquistata. Questo apri e chiudi già ci ha danneggiato molto perché le persone non sono incentivate a fare acquisti".