Lodi, la mamma del 15enne morto fulminato sul traliccio: "Nessuna sfida social, è sciacallaggio | Amava il parkour ed era pieno di energia"

Parla la mamma del 15enne rimasto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi. "Sulla tragedia di mio figlio, soprattutto sulla questione della sfida social, si è fatto sciacallaggio - ha detto al Corriere della Sera -. Sono state scritte molte cose, in gran parte sbagliate. Non è accettabile". Il 15enne, spiega il quotidiano, aveva due profili social, entrambi privati. Perché, dunque, la "scalata" al traliccio? "Amava il parkour" e lo praticava con un'associazione sportiva a Lodi, rivela la madre. "Era un ragazzo appassionato, che amava la vita. Aveva un'energia pazzesca e una creatività enorme".