Quindicenne rimasto folgorato sul traliccio a Lodi, la preside della scuola frequentata dal giovane: "I suoi compagni sono sconvolti"

La tragedia si è consumata intorno alle 18.30 di venerdì 25 settembre, in località Cascina Bottedo, nel Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, il 15enne è morto folgorato mentre stava salendo un traliccio dell'alta tensione. Il ragazzo è rimasto attaccato a metà del palo che aveva scalato poco prima per farsi un selfie. È tuttora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dei fatti. Alla base del traliccio i residenti hanno lasciato dei mazzi di fiori.