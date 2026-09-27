Quindicenne rimasto folgorato sul traliccio a Lodi, la preside della scuola frequentata dal giovane: "I suoi compagni sono sconvolti"

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"Faremo interventi di supporto, anche con psicologi, per aiutarli a superare quanto accaduto", ha detto
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La morte del 15enne rimasto folgorato su un traliccio dell'alta tensione ha turbato l'intera comunità di Lodi. "I compagni di studi" del ragazzo sono "più che addolorati, sono sconvolti. Faremo interventi di supporto anche con psicologi per ascoltarli e aiutarli a superare quanto accaduto", ha detto la preside della scuola frequentata dal giovane.
"Noi abbiamo 110 ragazzi fantastici, eccezionali. La scuola è l'ultimo baluardo, l'ultima spiaggia tra le agenzie educative, ma noi siamo consapevoli del lavoro di grande responsabilità che abbiamo. Per questo favoriamo a tutti i livelli la relazione umana, che per noi è fondamentale. Questa tragedia non la voglio commentare", ha concluso la preside.
La tragedia si è consumata intorno alle 18.30 di venerdì 25 settembre, in località Cascina Bottedo, nel Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, il 15enne è morto folgorato mentre stava salendo un traliccio dell'alta tensione. Il ragazzo è rimasto attaccato a metà del palo che aveva scalato poco prima per farsi un selfie. È tuttora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dei fatti. Alla base del traliccio i residenti hanno lasciato dei mazzi di fiori.