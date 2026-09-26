Lodi, 15enne sale su traliccio dell'alta tensione e muore folgorato: ipotesi sfida social

Un 15enne ha scalato un traliccio dell'alta tensione in località Cascina Bottedo, in provincia di Lodi, ed è morto folgorato. È accaduto verso le 18.30 di venerdì 25 settembre: il giovane, secondo quanto emerso, è rimasto attaccato a metà del palo che aveva scalato poco prima per farsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social. È tuttora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dei fatti. Alla base del traliccio i residenti hanno lasciato dei mazzi di fiori.