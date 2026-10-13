Lodi, 39enne muore dopo essere stato fermato dai carabinieri

I militari erano intervenuti intorno alle 4.30 di domenica 11 ottobre, su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta, dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le segnalazioni, il 39enne era rimasto bloccato sul muro e stava dando in escandescenza. L'intervento è avvenuto in via Vittime della Violenza. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri lo hanno aiutato a scendere dalla recinzione e successivamente immobilizzato per evitare che potesse farsi male, dal momento che continuava a urlare e ad agitarsi. Durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.