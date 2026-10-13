Lodi, 39enne muore dopo essere stato fermato dai carabinieri

Un uomo di 39 anni, Agostino Conigliaro, è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La Procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
I militari erano intervenuti intorno alle 4.30 di domenica 11 ottobre, su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta, dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le segnalazioni, il 39enne era rimasto bloccato sul muro e stava dando in escandescenza. L'intervento è avvenuto in via Vittime della Violenza. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri lo hanno aiutato a scendere dalla recinzione e successivamente immobilizzato per evitare che potesse farsi male, dal momento che continuava a urlare e ad agitarsi. Durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
I carabinieri hanno immediatamente tentato di rianimarlo utilizzando il defibrillatore presente a bordo di una volante della polizia, intervenuta in supporto. Ai soccorsi hanno partecipato anche alcuni testimoni. Il 39enne è stato quindi trasportato in ospedale, dove è rimasto ricoverato in gravi condizioni fino al decesso, avvenuto nella mattinata di lunedì 12 ottobre. La Procura di Lodi sta raccogliendo le testimonianze dei carabinieri intervenuti e acquisendo le registrazioni delle chiamate al 112. È stata inoltre disposta l'autopsia sul corpo del 39enne.