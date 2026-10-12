Lodi, 39enne muore dopo essere stato fermato dai carabinieri

Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La Procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta, dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri. Durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.