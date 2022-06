Livorno, la storia di Ghaith Weslati salvato dalla boxe: "Qui ho tutto quello che desidero"

Il debutto nel campionato italiano dei pesi super-piuma, con il Team Mangusta della Spes di Livorno, è solo l'inizio della nuova avventura di Ghaith Weslati, 22enne tunisino con la passione per la boxe.

Una storia turbolenta, ma a lieto fine , che testimonia la voglia di cambiare vita. Ghaith era giunto in Italia per disputare alcuni incontri con la nazionale tunisina , ma ha deciso di non tornare più dalla sua famiglia e rimanere a Livorno. "Qui ho quello che desidero", afferma.