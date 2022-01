La pugile Irma Testa sul suo coming out: "L'ho detto a mia mamma a 15 anni, è stato difficile"

"Ho sempre vissuto e affrontato il mio orientamento sessuale con forza e tranquillità". A "Verissimo" la prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana, Irma Testa, parla per la prima volta in televisione del suo coming out. Una scelta coraggiosa in un mondo, quello del pugilato, ancora piuttosto chiuso rispetto a questi argomenti.

"L'ho detto a mia mamma quando avevo 15 anni. Ho fatto fatica perché nella mia famiglia non avevamo mai affrontato questo tipo di tematiche, l’amore per me era l'unione tra un uomo e una donna", spiega la campionessa olimpica. "Ho scoperto, invece, che ci si può innamorare di chiunque e mia madre è stata una roccia anche in quell'occasione".