Giuliana De Sio: "La mia vita privata? Una catastrofe"

"La mia vita privata? Una catastrofe. Non ho talento per queste cose, non sono portata". Così, a "Verissimo", Giuliana De Sio parla del suo rapporto con l'amore, da cui ha ricevuto più delusioni che gioie. "I miei amici dicono che sono io che non lo voglio, ma non è così. Io lo voglio, disperatamente".

"Sono tanti anni che non m'innamoro, almeno dieci", continua l'attrice campana. Poi, davanti a una domanda "strong" di Silvia Toffanin, fa una confessione inaspettata: "L'ultima volta in cui, invece, ho desiderato fare l'amore è stato tre anni fa, con una persona che non desiderava la stessa cosa".