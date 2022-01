Arisa: "Mi piacerebbe tornare ad Amici" | E sull'esclusione dal prossimo Sanremo: "Mi è dispiaciuto"

"Mi piacerebbe tornare ad Amici. Non è un programma come tutti gli altri, è una grande casa, una grande famiglia". Ospite a "Verissimo", Arisa parla dei suoi progetti professionali e, tra gli altri, svela il desiderio di tornare all'interno del cast del talent show, dove, nella scorsa edizione, ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto. "È qualcosa che ti rende un po' sicuro, ti fa sentire parte di qualcosa", ammette.

Restando in ambito musicale, la cantante rivela a Silvia Toffanin anche di essere stata esclusa tra i Big del prossimo Festival di Sanremo. "Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altre persone", commenta Arisa. "In realtà, io partecipo sempre con la voglia di accedere poi all'Eurovision".