Liti tra condomini per i panni stesi, i giudici: "Da evitare il gocciolio dallo stendino"

Liti tra vicini di casa per i panni stesi? Succede (e spesso) nei condomini del Paese. E tante delle diatribe tra chi abita sotto e chi di sopra finiscono in tribunale. Ma adesso sono due le sentenze che fanno chiarezza sul problema che non di rado ingolfa la macchina della giustizia sommergendo di carte e procedimenti i tribunali. A esprimersi sono stati sia il tribunale di Catania che quello di Cassino. In sintesi: è da evitare il gocciolio dei panni stesi sulla proprietà sottostante.