Riforma dei condomini, previsti amministratori laureati e divieto dei pagamenti in contanti

Novità in arrivo per i condomini italiani. Approda infatti alla Camera il disegno di legge di riforma della normativa sui condomini che, in 17 articoli, contiene alcune importanti novità e ha già provocato anche qualche polemica. Secondo il provvedimento presentato da FdI, gli amministratori dovranno essere laureati e verrà anche istituito un albo per questa professione e dei revisori presso il Mimit. Il provvedimento in discussione prevede inoltre il divieto dei pagamenti in contanti.