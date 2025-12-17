Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
le novità del disegno di legge

Riforma dei condomini, previsti amministratori laureati e divieto dei pagamenti in contanti

Verrà anche istituito un albo per la professione

17 Dic 2025 - 17:41
© Ansa

© Ansa

Novità in arrivo per i condomini italiani. Approda infatti alla Camera il disegno di legge di riforma della normativa sui condomini che, in 17 articoli, contiene alcune importanti novità e ha già provocato anche qualche polemica. Secondo il provvedimento presentato da FdI, gli amministratori dovranno essere laureati e verrà anche istituito un albo per questa professione e dei revisori presso il Mimit. Il provvedimento in discussione prevede inoltre il divieto dei pagamenti in contanti.

Ti potrebbe interessare

condomini

Sullo stesso tema