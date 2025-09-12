Via libera del Cdm alla riforma dei commercialisti, nuove regole e abilitazioni rapide

A vent'anni dall'ultimo testo di revisione, si punta, poi, a prevedere una disciplina organica per operare in forma associata, o societaria. Si terrà conto anche delle rilevazioni delle Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri, secondo cui il reddito di chi lavora insieme ai colleghi è mediamente 2,4 volte superiore di quanti hanno lo studio individuale. Saranno riviste anche le norme sulle specializzazioni nonché le regole sulle incompatibilità nell'esercizio della professione, prevedendo anche ipotesi di deroga temporanea in casi specifici.