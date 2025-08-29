Buoni pasto, dal 1° settembre scatta il tetto alle commissioni: ecco le novità per esercenti e imprese

L'effetto più immediato della riforma è che chi vende i buoni pasto incasserà meno commissioni, riducendo i guadagni e le imprese che erogano i ticket, per compensare le perdite, dovranno alzare i prezzi per le aziende che li comprano e li distribuiscono ai propri lavoratori, che, quindi, avranno un aggravio dei costi, secondo Anseb.