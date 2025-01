Buoni Pasto, nel pubblico esclusi solo i docenti e personale Ata | I sindacati protestano

I Buoni pasto come un boccone amaro. Negli ultimi mesi, il tema dei ticket per docenti e ATA, è tornato al centro del dibattito, evidenziando una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie del pubblico impiego. Forse non tutti lo sanno ma i dipendenti di questi due settori sono gli unici a non riceverli. Un'anomalia a più riprese segnalata dai sindacati, che chiedono al Governo di intervenire per "sanare" la situazione. Ad oggi, la Legge prevede che tutti i lavoratori subordinati abbiano diritto al buono pasto, sia quelli full time che quelli part time. E sono proprio questi gli unici settori in cui ad oggi non sono ancora previsti, neppure per il personale di segreteria scolastica con contratto full time.