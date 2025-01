Sos calo demografico, si svuotano le scuole: 50mila studenti in meno alle superiori

Una questione che il ministero sta cominciando ad affrontare, spiega al Messaggero Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi. "Per ora non ci sono state flessioni sugli organici, un piccolo segnale si era visto in una proposta in legge di Bilancio, ma poi è stata cancellata e rimandata probabilmente al prossimo anno - spiega i docenti in più potrebbero essere impiegati anche sull'orientamento e per l'attività di tutor al fianco degli studenti". Non sono previsti finora licenziamenti, dice Giannelli: "Si tratta comunque di decisioni congiunte tra ministero dell'istruzione e ministero dell'economia: per ora non ci saranno licenziamenti, verranno adottate nuove misure come ad esempio la mancata sostituzione dei docenti che ogni anno vanno in pensione. Sono circa 30mila l'anno. Allo stesso modo ci saranno meno supplenti".