Tanti docenti e pochi alunni: l’Italia dell’inverno demografico fa meglio della celebrata Finlandia in termini di rapporto prof-studenti

“Questi dati - fa notare Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net - devono far riflettere sul rapporto tra qualità e quantità: molti dei sistemi scolastici che ci precedono in termini di risultati nelle rilevazioni OCSE vantano in proporzione meno docenti di noi. Questo spiega anche perché, in alcuni casi, gli stipendi dei docenti siano migliori rispetto a nostri. E fa riflettere sulla necessità di correggere quanto prima il paradosso, ancora esistente, delle classi pollaio: non è possibile che in un rapporto così favorevole, in termini medi, si verifichino situazioni del genere”.