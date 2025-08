Liquidi nel bagaglio a mano, Enac: solo cinque aeroporti si sono attrezzati

Le nuove regole per il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano sono già applicate solo in cinque aeroporti italiani. Lo conferma l'Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, chiarendo che le nuove tecnologie di controllo sono operative solo a Roma Fiumicino, Milano Malpensa (parzialmente), Milano Linate, Bologna e Torino (in parte). In tutti gli altri scali rimane in vigore la normativa tradizionale: liquidi consentiti solo in contenitori da massimo 100 ml, inseriti in una busta trasparente e richiudibile da un litro, da esibire separatamente ai controlli.