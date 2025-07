Aeroporti, via libera ai liquidi nel bagaglio a mano

Novità per i passeggeri in transito negli aeroporti. A partire dal 26 luglio, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Europea, grazie agli scanner di nuova generazione EDS C3 in uso presso l'aeroporto di Fiumicino per il controllo dei bagagli a mano, sarà consentito trasportare liquidi, aerosol e gel (LAGs) in contenitori fino a 2 litri per singolo contenitore, mantenendoli all'interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo. I contenitori di capacità superiore a questa misura possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. Il trasporto nel bagaglio a mano degli apparati elettrici ed elettronici (laptop, tablet, etc.) continua a essere consentito, senza necessità di estrarli dal bagaglio a mano.