L'infettivologo Bassetti: "A Natale serve buon senso, non possiamo andare nelle case delle persone"

"Credo che sarebbe bene evitare di stabilire delle regole assolute sul numero di persone che possono stare a cena insieme, ma occorre buon senso". A parlare in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" è l'infettivologo Matteo Bassetti, che invita a non abbassare la guardia in vista delle festività.



"Bisogna dire alle persone che questo sarà un Natale diverso, da vivere in sobrietà - dichiara nella trasmissione di Canale 5 - Dobbiamo essere tutti uniti, evitare polemiche, dire che stiamo uscendo con difficoltà da questa seconda ondata. Probabilmente, se usiamo prudenza, la terza arriverà lo stesso, ma con un numero di casi minore rispetto a ottobre e novembre".



E non nasconde la fiducia nei confronti degli italiani: "Si sono dimostrati responsabili quando sono state attuate regole di buon senso. Se ci vediamo abitualmente con i fratelli o con i nonni, non vedo dove sia il problema di vederli anche a Natale, sempre con prudenza".