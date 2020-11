Il ministro Speranza: "A Natale non possiamo sbagliare; vaccini, puntiamo alla persuasione"

Dalle restrizioni in vista dell'imminente Natale, alla distribuzioni dei primi vaccini. Il Ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" per provare a fare chiarezza su alcune importanti tematiche legate al futuro degli italiani.



"Non sarà un Natale come gli altri, dobbiamo dire la verità - ha esordito il Ministro - Di solito significa possibilità di spostarsi, fare aggregazione e unirsi con persone che nel corso dell'anno non riusciamo a incontrare. Siamo dentro una pandemia molto significativa, con ospedali sotto pressione, medici e operatori sanitari in difficoltà e un alto numero di decessi, perciò non possiamo vanificare gli sforzi fatti fin qui". In merito a eventuali cenoni e incontri per le feste arriva la precisazione: "Già oggi vige una raccomandazione da parte del Governo a evitare di portare a casa persone che non siano i conviventi. Il messaggio di fondo è molto chiaro, spostarsi solo se necessario e ridurre al massimo il numero di incontri con altre persone. Questo rischio aumenta durante le vacanze di Natale, ma non è il momento di rimettersi in un traffico significativo, come già fatto in estate: quanto già accaduto deve aiutarci a non ricadere negli stessi errori".



Quindi il commento in merito alla Santa Messa di mezzanotte: "Penso che il coprifuoco sarà confermato, è una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di iniziare a piegare la curva dei contagi. Il coprifuoco va rispettato da tutti, nel pieno rispetto delle funzioni religiose".





Poi il capitolo vaccini, che secondo il Ministro non saranno obbligatori: "All'inizio sarà in poche dosi e dovremo scegliere a chi dare tali dosi. Sicuramente i medici e il personale sanitario, poi ovviamente le persone con un'età anagrafica avanzata e i soggetti con altre patologie".



Secondo le dichiarazioni di Speranza, l'obiettivo è quello di "fare una grande campagna in grado di convincere gli italiani che il vaccino è la strada giusta per uscire dal Covid".