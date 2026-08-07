"Peccato per l’epilogo. Ci è dispiaciuto molto, non sappiamo chi sia stato a fare la denuncia e sinceramente non vogliamo saperlo", ha dichiarato il padre di uno dei ragazzi. Al commento si è unito quello del sindaco di Pradamano Enrico Mossenta: "I ragazzi hanno avuto un’idea fantastica, bella, che dimostra la loro forza, il loro spirito d’iniziativa e il loro sogno. È un atteggiamento che merita di essere apprezzato e incoraggiato. È altrettanto vero che esistono delle norme che tutti siamo chiamati a rispettare: spetta agli adulti spiegare ai più giovani il significato e il senso delle stesse". Una cosa è certa: il sogno Ciao per i tre adolescenti non finisce qui.