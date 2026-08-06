Udine, tre ragazzini vendono limonata in strada per comprarsi un motorino: denunciati da un passante

Per riuscire nel loro intento, i tre si sono armati di buona volontà e hanno allestito in una via del paese un piccolo chiosco, nel quale proporre, oltre alla più classica limonata, anche caffè, anguria, krapfen e muffin. Il tutto accessibile con un'offerta libera a partire da 1,50 euro. Piazzati sotto un ombrellone con il loro banchetto e qualche sedia pieghevole, i ragazzi hanno così cominciato la loro piccola avventura imprenditoriale che, però, ha avuto vita breve.