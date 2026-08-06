Il chiosco sfortunato

Udine, tre ragazzini vendono limonata in strada per comprarsi un motorino: denunciati da un passante

È successo a Pradamano. L'impegno dei giovanissimi "imprenditori" non è stato premiato per la "rigidità" di qualche concittadino: per loro è scattata un'ammonizione da parte dei vigili chiamati a intervenire

06 Ago 2026 - 18:13
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Una scena vista in chissà quanti film: tre amici che per mettere da parte qualche soldo si ingegnano mettendo in piedi un banchetto dove vendere dolci e bevande fatti in casa. In questo caso i protagonisti della storia sono tre ragazzini fra i 13 e i 14 anni di Pradamano (Udine), spinti dal sogno di comprarsi un motorino, il mitico "Ciao". Sogno che ora si è trasformato in un incubo.

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Il banchetto per l'autofinanziamento

 Per riuscire nel loro intento, i tre si sono armati di buona volontà e hanno allestito in una via del paese un piccolo chiosco, nel quale proporre, oltre alla più classica limonata, anche caffè, anguria, krapfen e muffin. Il tutto accessibile con un'offerta libera a partire da 1,50 euro. Piazzati sotto un ombrellone con il loro banchetto e qualche sedia pieghevole, i ragazzi hanno così cominciato la loro piccola avventura imprenditoriale che, però, ha avuto vita breve. 

La denuncia ai vigili

 Nonostante le lodi ricevute per l'intraprendenza, i tre si sono presto scontrati con la "rigidità" di qualche concittadino, che ha inoltrato alla polizia locale una denuncia formale nei confronti dei ragazzi. Chiamati a intervenire, i vigili non hanno potuto esimersi dall'ammonire gli adolescenti, che ovviamente non avevano le autorizzazioni necessarie per vendere beni alimentari.

"Grazie a chi ci ha sostenuto"

 Infranto il sogno del motorino, tra le vie di Pradamano restano il dispiacere e la rabbia dei concittadini nei confronti di chi ha tarpato le ali allo spirito di iniziativa dei ragazzi. Loro però non si sono dati per vinti: in un messaggio diffuso online hanno ringraziato tutte le persone che li hanno sostenuti, promettendo che si impegneranno nella ricerca di nuove iniziative per raccogliere il denaro necessario.

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