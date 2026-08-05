Udine, paziente minaccia il personale sanitario: medico si ribella e lo colpisce con un pugno
L’episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì 3 agosto. Il paziente era in evidente stato di alterazione ed era noto alle forze dell'ordine
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Si è scagliato contro il personale sanitario e avrebbe subito la reazione furiosa di un medico: un pugno al volto. È il riassunto di una vicenda accaduta al Pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova, in provincia di Udine, nella serata di lunedì 3 agosto intorno alle 23.30. Dopo il colpo, sferrato per una ragione specifica che è ancora da definire, il paziente è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per ulteriori accertamenti.
L'arrivo e l'escalation
Questo paziente è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova, secondo quanto riportato, in evidente stato di alterazione. Una volta uscito dall'ambulanza in cui era stato trasportato avrebbe minacciato più volte il personale sanitario accorso per assisterlo. È di fronte a queste minacce che il medico, un uomo di 33 anni, avrebbe colpito con un pugno al volto il paziente per rompere l'escalation della rabbia. Le ragioni dietro al pugno sono ancora in corso di accertamento.
Il trasferimento
Dopo il pugno subito, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per ulteriori accertamenti. Esami che avrebbero escluso la presenza di fratture gravi. A quanto si apprende l’uomo, residente nella zona, era noto alle autorità: si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di traffico di droga nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Trieste ed era seguito dai carabinieri. Su questo caso sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e accertando le responsabilità delle persone coinvolte.