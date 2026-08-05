Udine, paziente minaccia il personale sanitario: medico si ribella e lo colpisce con un pugno

Dopo il pugno subito, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per ulteriori accertamenti. Esami che avrebbero escluso la presenza di fratture gravi. A quanto si apprende l’uomo, residente nella zona, era noto alle autorità: si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di traffico di droga nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Trieste ed era seguito dai carabinieri. Su questo caso sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e accertando le responsabilità delle persone coinvolte.