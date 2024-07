Mit: col limite dei 30 km orari le città saranno più inquinate

La riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari provoca non solo un lieve aumento dei tempi di percorrenza, ma ha anche delle emissioni inquinanti. In particolare di monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx) e particolato atmosferico (PM), e soprattutto nelle ore più trafficate del giorno. È quanto rileva uno studio del Mit Senseable City Lab, focalizzato sulla città di Milano. Secondo gli scienziati americani, i motori termici sono progettati per avere la migliore efficienza di consumo intorno ai 70-80 km/h. In caso di applicazione del limite dei 30 km/h nell'intero territorio del Comune di Milano, le emissioni di CO2 aumenterebbero dell'1,5%, mentre quelle di PM, particolarmente nocivi per la salute umana, del 2,7%.