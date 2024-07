Processo per lo smog a Torino, prosciolti ex sindaci e amministratori | Tra di loro Chiara Appendino e Piero Fassino

Sono stati tutti prosciolti all'udienza predibattimentale, e quindi senza passare per il processo, i sette ex amministratori comunali e regionali in Piemonte chiamati in causa dalla procura di Torino per lo smog. Tra questi figurano gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e l'ex governatore Sergio Chiamparino. Tutti erano sotto accusa per presunte responsabilità di inquinamento ambientale colposo dal 2015 al 2019.